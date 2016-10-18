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Дмитрий Селюк: Если ЦСКА возьмет Мусу обратно в аренду, то это будет супер

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Ахмеда Мусы, который выступает за «Лестер», обратно в ЦСКА.

- Я давно говорил, что у Мусы не будет большого успеха в английском чемпионате. Хотя он пришел в клуб, где здорово используют сильные качества этого футболиста. На примере Варди мы можем в этом убедиться. Но один такой игрок уже есть, а Мусе там делать нечего. Плюс у него большой недостаток — он не габаритный, а в Англии таким тяжело. Плюс там большое количество игр, привыкнуть и адаптироваться к этому сложно. Мусе лучше было бы пойти куда-нибудь в Испанию. Когда я про это говорил, меня критиковали. Но так оно и получилось. А если ЦСКА возьмет его обратно в аренду, то, конечно, будет супер. Армейцы в очередной раз подтвердят, что они умеют работать на рынке. Сначала продали Думбию, потом забрали его в бесплатную аренду. Продали Мусу, а теперь… Но не думаю, что «Лестер» отдаст нигерийца в бесплатную аренду. 

Сейчас у Мусы идет адаптация, в «Лестере» понимают, что ему тяжело. Поэтому я и сомневаюсь, что его отдадут в аренду в ЦСКА. Получается, в английском клубе распишутся в своих ошибках. А я не думаю, что это кто-то хочет делать. За игрока заплатили крупную сумму. Может быть следующим летом аренда и состоится, но не сейчас, - цитирует Селюка «Спорт день за днем». 

Напомним, что Муса перешел в «Лестер» в июле 2016 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за англичан пять матчей, но результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, если у него не получится проявить себя в английском клубе. 

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