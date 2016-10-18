«Локомотив» продлил контракт с Шишкиным

Московский «Локомотив» продлил контракт с 29-летним защитником сборной России Романом Шишкиным, сообщают «Известия».

Новое соглашение рассчитано до лета 2019 года. Срок действия предыдущего договора между игроком и клубом истекал в июне 2017 года.

- Переговоры по продлению сотрудничества с Романом Шишкиным начались около недели назад и прошли достаточно быстро, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - И клуб, и футболист были в этом заинтересованы. Уже в начале прошлой недели у Шишкина на руках был новый договор, на котором не хватало только его подписи. Роман, выступающий в «Локомотиве» уже седьмой год, изначально был настроен на продление соглашения и подписал новый контракт без долгих раздумий. Вариант со сменой клубной прописки Шишкин не рассматривал. В свою очередь, «железнодорожники» рады, что смогли сохранить в своем составе одного из ветеранов и лидеров команды. Работой Шишкина, его стараниями и уровнем самоотдачи в клубе удовлетворены.



Шишкин перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в 2010 году. До этого футболист выступал за «Спартак». Всего в составе красно-зеленых российский защитник провел 179 матчей в различных турнирах, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

За сборную России Роман Шишкин дебютировал в марте 2007 года. С тех пор он принял участие в 12 матчах национальной команды.