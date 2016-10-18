Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в ближайшее время может возглавить немецкий «Вольфсбург».

По информации источника, он является главным кандидатом на пост тренера «волков».

Вчера наставник «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг был отправлен в отставку. Хеккинг возглавлял клуб с 2012 года. В 2015 году команда под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок Германии. А в Лиге чемпионов-2015/16 «Вольфсбург» дошел до четвертьфинала, где по сумме двух матчей в упорной борьбе уступил мадридскому «Реалу».

Исполняющим обязанности главного тренера «волков» назначен бывший защитник «Баварии» и бременского «Вердера» француз Валерьен Исмаэль. Ранее он работал со второй командой «Вольфсбурга».

Виллаш-Боаш начал свою тренерскую карьеру в 23 года - был помощником Жозе Моуринью. 38-летний португалец уже успел поработать в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме» и «Зените».