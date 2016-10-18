Матч «Спартак» – «Ростов» стал самым посещаемым в 10-м туре
Матчи 10-го тура премьер-лиги посетили 86573 зрителя, средняя аудитория одного матча составила 10822. Стадионы заполнились на 42,7%.
Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Ростов», который собрал 32221 человека. Самая малочисленная аудитория была на матче «Оренбург» – «Томь» – 4416. Отметим, что матч «Спартак» – «Ростов» – единственный, аудитория которого превысила 10 тысяч болельщиков.
Средняя посещаемость сезона опустилась до отметки 11447 человек.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция