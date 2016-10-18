«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА опустился на третье место
После десяти туров премьер-лиги сезона-2016/17 «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей.
Средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» составляет 29764 человека. Стадион заполняется на 66,1%.
Отметим изменения в таблице посещаемости. ЦСКА опустился на третье место, пропустив вперед «Зенит». А «Томь» обошла «Оренбург».
Посещаемость домашних матчей
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