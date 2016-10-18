Лима: Бразильские футболисты способны вывести сборную России в «большом» футболе на новый уровень

Нападающий сборной России по мини-футболу Лима высказал свое мнение по поводу натурализации в «большом» футболе.

- Я думаю, что если легионер долго живет в России, знает язык и он действительно сильный игрок, то он может играть за сборную. Я, например, говорю на русском, у меня тут семья, дети ходят в школу. Мне очень нравится играть за сборную России. Считаю, что бразильские футболисты способны вывести сборную России в «большом» футболе на новый уровень, - цитируют Лиму «Известия».

Напомним, что бразильца Гилеме и Марио Фернандес получили российское гражданство и могут официально выступать за сборную России.