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Зоран Тошич: Обыграем «Спартак», и турнирная таблица примет нормальный вид

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что он в предвкушении матча со «Спартаком», который состоится 29 октября.

- Это самая красивая игра в чемпионате, самая яркая. Как «Партизан» – «Црвена Звезда» в Сербии. Каждый футболист мечтает в таких битвах поучаствовать. 

– При этом красно-белые сейчас лидируют. В последние годы такого обычно не было.

– Отличная дополнительная мотивация победить в дерби. Тогда таблица примет нормальный вид – ЦСКА снова займет первую строчку. Претендует ли «Спартак» на золото?  Это что, впервые такое? Сколько раз «Спартак» хорошо начинал чемпионат. Все твердили, что теперь он точно закончит турнир на самом верху, но потом что-то случалось, клуб не выдерживал темп. Хотя должен признать: сейчас эта команда правда смотрится здорово, стала посерьезнее. И борьба у нас будет с ней, «Зенитом», «Краснодаром», «Ростовом», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что команды сыграют между собой через тур - в 12-м туре РФПЛ. После десяти матчей «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 22 очка. У армейцев на очко меньше. 

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