Вратарь Андрей Синицын продлил контракт с «Краснодаром» до 2019 года, сообщают «Известия».

Контракт 28-летнего стажа ворот «горожан» истекал в июне 2017 года.

- Руководство «Краснодара» решило не откладывать вопрос продления контракта с Синицыным и заняться этим вопросом уже сейчас, - рассказал «Известиям» источник в клубе. - С голкипером удалось договориться о пролонгации договора еще на два года. Хотя Андрей и хотел получать больше игрового времени и задумывался о смене клубной прописки, руководство сумело убедить его остаться в «Краснодаре». Вратарем в клубе все довольны и рассчитывают на него. Еще до продления контракта к Синицыну проявлял интерес московский «Спартак». Однако после переподписания договора с «Краснодаром» вероятность трансфера Синицына в стан красно-белых сводится к нулю.

С 2012 года Синицын провел за краснодарский клуб 52 матча в различных турнирах, в которых пропустил 54 мяча и 21 раз оставлял свои ворота «сухими».

