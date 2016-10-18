Неймар будет получать в «Барселоне» больше Месси

После подписания нового контракта с «Барселоной» бразильский нападающий Неймар будет получать больше аргентинца Лионеля Месси, сообщает Marca.

По новому соглашению зарплата (оклад+бонусы) Неймара в каталонском клубе составит 25 миллионов евро, Месси зарабатывает 22 миллиона евро. Как сообщает источник, новый контракт с бразильцем будет подписан в пятницу.

Ранее «ПСЖ» готов был заплатить за трансфер футболиста 222 миллиона евро, чтобы удержать нападающего в стане «Барселоны» руководству клуба пришлось пойти на повышение зарплаты.

По информации источника, в ближайшее время «Барселона» подпишет новое соглашение с Месси на улучшенных для игрока условиях.

В нынешнем сезоне 24-летний Неймар провел за «Барселону» в Примере шесть матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.