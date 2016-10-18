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Бой Кличко - Джошуа находится под угрозой срыва

Елена Корсунская
Источник:  Twitter.comКомментарии

Бой украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа находится под угрозой срыва, сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэл в своем твиттере.

«Мне сообщили достоверные источники, что бой Кличко - Джошуа может не состояться. Кличко уже занялся поисками нового соперника на декабрьский бой», - написал журналист.  

Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и Владимир Кличко достигли соглашения о проведении боя в декабре текущего года в Манчестере. 

Владимир Кличко в октябре должен был провести повторный бой с Тайсоном Фьюри за чемпионские титулы WBA и WBO, однако англичанин добровольно отказался от своих поясов. В ближайшее время он будет проходить курс лечения от депрессии.  

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