Бой Кличко - Джошуа находится под угрозой срыва

Бой украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа находится под угрозой срыва, сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэл в своем твиттере.

«Мне сообщили достоверные источники, что бой Кличко - Джошуа может не состояться. Кличко уже занялся поисками нового соперника на декабрьский бой», - написал журналист.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и Владимир Кличко достигли соглашения о проведении боя в декабре текущего года в Манчестере.

Владимир Кличко в октябре должен был провести повторный бой с Тайсоном Фьюри за чемпионские титулы WBA и WBO, однако англичанин добровольно отказался от своих поясов. В ближайшее время он будет проходить курс лечения от депрессии.

I'm told by a good source there are issues closing Joshua vs. Klitschko so Klitschko is now also looking at another possible December fight.