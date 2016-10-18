Массимилиано Аллегри: В матче с «Лионом» для «Ювентуса» важен только результат

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями в преддверии матча с «Лионом» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

- Меня не беспокоит, когда люди говорят, будто «Ювентус» добивается побед, но играет не лучшим образом. Я не знаю, что такое «играть хорошо». Значение имеет только результат. Люди запоминают тех, кто завоевывает трофеи, а не тех, кто играет «хорошо» или «не очень».

В «Ювентусе» у нас свои критерии, а наша задача - в каждом турнире проходить как можно дальше. Потери из-за травм меня не слишком волнуют, они неизбежны в ходе сезона, и надо уметь с этим справляться. У нас есть другие игроки, которые способны принести результат в матче с такой прекрасно организованной командой, как «Лион», - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч «Лион» - «Ювентус» состоится сегодня в 21:45 мск. После двух туров «Ювентус» с 4 очками лидирует в группе H, в активе «Лиона» три балла.