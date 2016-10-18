Жозе Моуринью: Тэйлору было непросто отсудить так хорошо, как он это сделал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что арбитр матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0) Энтони Тэйлор справился со своей работой.

«Могу ли я говорить о судье так, чтобы меня не наказали? Он провел хорошую игру, и я рад за него, потому что ответственные люди оказывали давление на него. Ему было непросто отсудить так хорошо, как он это сделал», – приводит Goal.com слова Моуринью.

Назначение Тэйлора вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков «Ливерпуля», так как 37-летний арбитр представляет графство Большой Манчестер.

Напомним, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0) прошел накануне на «Энфилде».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча