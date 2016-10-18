Жозе Моуринью: Тэйлору было непросто отсудить так хорошо, как он это сделал
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что арбитр матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем»
(0:0) Энтони Тэйлор справился со своей работой.
«Могу ли я говорить о судье так, чтобы меня не наказали? Он
провел хорошую игру, и я рад за него, потому что ответственные люди оказывали
давление на него. Ему было непросто отсудить так хорошо, как он это сделал», –
приводит Goal.com слова
Моуринью.
Назначение Тэйлора вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков «Ливерпуля», так как 37-летний арбитр представляет графство Большой Манчестер.
Напомним, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0) прошел накануне на «Энфилде».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция