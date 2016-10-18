Владимир Пильгуй: В Лиге чемпионов шансы у ЦСКА призрачные

Известный советский вратарь Владимир Пильгуй в преддверии матча с «Монако» оценил шансы ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Шансы всегда есть, но, как мне кажется, в Лиге чемпионов у ЦСКА они призрачные. У армейцев сейчас большие кадровые проблемы, они находятся не в лучшем состоянии, им не хватает травмированного Еременко, а также таких нападающих, как Вагнер Лав, Думбия или Муса, - цитирует Пильгуя «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что сегодня ЦСКА сыграет с «Монако» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров армейцы занимают последнее место в группе Е, в активе подопечных Леонида Слуцкого одно очко.