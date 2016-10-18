Юрген Клопп: Никто не спрашивает о Тэйлоре, это лучшая оценка для арбитра
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп после матча восьмого тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0) высказался
о работе судьи Энтони Тэйлора.
«Никто не спрашивает об арбитре. Возможно, это лучшая оценка для него. Я не припомню каких-либо эпизодов грубой игры», – приводит Goal.com слова Клоппа.
Напомним, назначение Тэйлора вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков «Ливерпуля», так как 37-летний арбитр представляет графство Большой Манчестер.
Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0) прошел накануне на «Энфилде».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция