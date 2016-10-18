Юрген Клопп: Никто не спрашивает о Тэйлоре, это лучшая оценка для арбитра

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча восьмого тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0) высказался о работе судьи Энтони Тэйлора.

«Никто не спрашивает об арбитре. Возможно, это лучшая оценка для него. Я не припомню каких-либо эпизодов грубой игры», – приводит Goal.com слова Клоппа.

Напомним, назначение Тэйлора вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков «Ливерпуля», так как 37-летний арбитр представляет графство Большой Манчестер.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0) прошел накануне на «Энфилде».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча