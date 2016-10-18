Антон Миранчук: «Локомотиву» не хватает остроты и везения

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, выступающий на правах аренды за эстонскую «Левадию», рассказал, чего не хватает железнодорожникам.

- «Локомотиву» не хватает остроты. Когда смотрю по игрокам – все игроки квалифицированные, просто где-то невезение. Я смотрел матчи и с «Крыльями Советов» и с «Томью» - ну вот нет везения! Нужно выиграть один матч и все пойдет, я считаю. Должен найтись лидер, который забьет гол и приведет команду к победе – неважно кто это будет. И тогда, я думаю, будет хорошее настроение, а когда вкус победы почувствует команда, пойдут хорошие матчи, - цитирует Миранчука «Р-Спорт».

Напомним, что после десяти туров «Локомотив» занимает 12-е место в чемпионате России, в активе команды девять очков. В текущем сезоне железнодорожники одержали всего одну победу.