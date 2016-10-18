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Василий Карасев: «Зенит» с первых минут матча против «Калева» должен сыграть жестко в защите

Сергей Разин
Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против эстонского «Калева».

- Думаю, игра команды немного поменялась по сравнению с прошлым сезоном и в каких-то моментах напоминает игру саратовской команды. Эстонцы совершают очень быстрые переходы, но при этом показывают не так много комбинационной игры. Однако игроки «Калева» уверенно берут игру на себя в быстрых отрывах. С одной стороны, нам будет полегче, но с другой - труднее, потому что они в любой момент могут прервать передачу и убежать в контратаку. Поэтому нам нужно быть предельно сконцентрированными в первую очередь при игре один в один. Надо с первых минут сыграть жестко в защите, не дать им почувствовать свой быстрый баскетбол, исключить легкие броски, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» и «Калев» имеют в активе по одной победе в Единой лиги ВТБ. Сине-бело-голубые в первой встрече одержали победу над «Цмоки-Минском» (71:58), а эстонцы обыграли «Парму» (86:72).

Матч между «Зенитом» и «Калевом» пройдет 18 октября в «Юбилейном» и начнется в 20:00.  

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