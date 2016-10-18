Александр Селихов: Если «Амкар» посчитает нужным меня продать, это может случиться

Голкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал интерес со стороны «Зенита».

«Приятно», когда тобой интересуются именитые клубы. Но я уже устал отвечать на эти вопросы. Нужно спрашивать у руководителей клубов. Эмоции от этих разговоров у меня положительные, хотя понятно, что написать могут что угодно.

Мне приятно, но не более того. Не секрет, что «Амкар» не является богатым клубом. Если «Амкар» посчитает нужным меня продать, это может случиться», – сказал Селихов в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Напомним, Селихов дебютировал в «Амкаре» 28 августа 2015 года в матче с «Ростовом». В нынешнем сезоне 22-летний голкипер молодежной сборной России провел без замен все десять матчей команды в премьер-лиге и в шести из них не пропустил ни одного гола.