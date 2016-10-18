Альберт Демченко: Российские саночники показали высокие результаты на тренировочном сборе в Сочи

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал, как прошли тренировочные старты в Сочи.

- Сбор в Сочи прошел в штатном режиме, трасса была в хорошем состоянии. Результаты контрольной тренировки, состоявшей из двух заездов, показали, что ребята и девушки находятся в хорошей физической форме. Сложно сравнивать с результатами прошлого года, потому что условия подготовки различны. Мы ориентируемся на рекорды трассы - к примеру, выигравшие тренировку Роман Репилов и Татьяна Иванова не доехали до рекордов трассы всего по 0,2 секунды. С учетом того, что лидеры команды прикатывают новые сани, результаты спортсменов высокие. В хорошей форме находятся и другие спортсмены - судя по тем результатам, которые они показывали на стартовом разгоне, - цитирует Демченко «Р-Спорт».

Тренировочный сбор проходил на олимпийской санно-бобслейной трассе «Санки» с 5 по 16 октября.