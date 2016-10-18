Наталия Гончарова: Может быть, сборной России нужен тренер-иностранец

Диагональная московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова высказалась за приглашение иностранного специалиста в национальную команду.

«Хотелось бы в сборную России специалиста, работа которого будет немного отличаться от российских тренеров. Может быть, нужен иностранец. Это мое сугубо личное мнение. Возможно, иностранный тренер добавил бы нам чего-то нового в подготовке, что поспособствовало бы прогрессу команды», – приводит «Р-Спорт» слова Гончарова.

Напомним, бывший главный тренер сборной России Юрий Маричев ушел в отставку после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где команда проиграла Сербии в ¼ финала.

Всероссийская федерация волейбола примет решение о новом главном тренере женской сборной во второй половине ноябре.