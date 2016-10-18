Николас Ломбертс: Если продолжим играть как сейчас - станем чемпионами

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс оценил шансы питерского клуба на победу в чемпионате России.

- Если у тебя на финише больше шестидесяти очков, ты можешь претендовать на победу в чемпионате России. Сейчас у нас 22 очка после трети дистанции. Это неплохо. Но «Спартак» и ЦСКА рядом, они наши главные конкуренты. Красно-белые, ко всему прочему, не играют в Европе. Нам нужно быть очень внимательными и стараться побеждать в каждом матче. Если продолжим играть как сейчас — станем чемпионами, - цитирует Ломбертса официальный сайт «Зенита».

Напомним, что после десяти туров «Спартак» и «Зенит» имеют в своем активе по 22 очка, у ЦСКА - 21 балл.