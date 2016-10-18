Ковальчук, Дацюк и Войнов занимают первые три места по зарплатам игроков в КХЛ
Хоккеисты СКА Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов занимают первые три места в рейтинге зарплат игроков КХЛ под данным «Спортфакта».
Как утверждает издание, Ковальчук зарабатывает 330 млн рублей, Дацюк и Войнов - по 270 млн рублей. Суммы указаны без бонусов.
Всего в рейтинге самых высоких зарплат КХЛ 14 игроков из топ-30 являются хоккеистами петербуржцев, которые суммарно зарабатывают около 1 млрд 167 млн рублей.
Отметим, потолок зарплат в КХЛ-2016/17 составляет 950 млн рублей.
Напомним, СКА после 22 матчей в регулярном чемпионате КХЛ с 54 очками занимает первое место в Западной конференции. Ближайший матч армейцы проведут на выезде 18 октября против «Сибири».
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