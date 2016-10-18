Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Монако (мол)
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Хоккей  Сибирь- : -СКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ковальчук, Дацюк и Войнов занимают первые три места по зарплатам игроков в КХЛ

Сергей Разин
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Хоккеисты СКА Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов занимают первые три места в рейтинге зарплат игроков КХЛ под данным «Спортфакта».

Как утверждает издание, Ковальчук зарабатывает 330 млн рублей, Дацюк и Войнов - по 270 млн рублей. Суммы указаны без бонусов.

Всего в рейтинге самых высоких зарплат КХЛ 14 игроков из топ-30 являются хоккеистами петербуржцев, которые суммарно зарабатывают около 1 млрд 167 млн рублей.

Отметим, потолок зарплат в КХЛ-2016/17 составляет 950 млн рублей.

Напомним, СКА после 22 матчей в регулярном чемпионате КХЛ с 54 очками занимает первое место в Западной конференции. Ближайший матч армейцы проведут на выезде 18 октября против «Сибири».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вы знаете, чем меня сейчас поражает Илья Ковальчук?» Мнение Павла Лысенкова«Вы знаете, чем меня сейчас поражает Илья Ковальчук?» Мнение Павла ЛысенковаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает об Илье Ковальчуке, который переживает яркий взлет в карьере.Знарок взял 27 хоккеистов на матчи выездной серииТренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матчах выездной серии против «Сибири», новокузнецкого «Металлурга» и «Авангарда».СКА: Монополия на чемпионство и ослабление сборнойСКА: Монополия на чемпионство и ослабление сборнойОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о феномене питерского клуба через призму интересов сборной России.«Семья две недели ездила по России на поезде». Экс-вратарь сборной Канады в КХЛ«Семья две недели ездила по России на поезде». Экс-вратарь сборной Канады в КХЛГолкипер минского «Динамо» Бен Скривенс приехал из НХЛ, набрал в КХЛ два очка за матч и уже почти выучил русский алфавит.Андрей Назаров: Потренировать СКА мечтает каждый тренер в нашей лигеБывший главный тренер СКА Андрей Назаров рассказал о своем опыте работы в петербургском клубе.Утренняя повестка: Ковальчук забивает, Серена извиняетсяУтренняя повестка: Ковальчук забивает, Серена извиняетсяТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние сутки.«Сделали то, что пытались». СКА снова крупно выиграл, Ковальчук обошел Мозякина«Сделали то, что пытались». СКА снова крупно выиграл, Ковальчук обошел МозякинаСКА перед выездным турне на Сибирь завершил пятиматчевую домашнюю серию с пятью победами, а Илья Ковальчук стал лидером бомбардиров в КХЛ.Игорь Сапрыкин: В матче против СКА могли что-то сделать при счете 1:3, но после четвертой шайбы ребята приунылиГолкипер «Витязя» Игорь Сапрыкин в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).Максим Афиногенов: Когда даешь забивать такой команде, как СКА, тяжело вернуться в игруНападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).Валерий Белов: Во втором периоде матча против СКА еще можно было что-то изменитьГлавный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).Олег Знарок: Хорошо, что забили «Витязю» быструю шайбу и не мучилисьГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).Илья Ковальчук: Быстрый гол «Витязю» – то, что мы пытались сделать в течение многих игрНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).Патрик Херсли: Моя игра еще не такая, какой я бы хотел ее видетьЗащитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).Микко Коскинен: В начале матча с «Витязем» мне было тяжело, а в третьем периоде нашел свою игруГолкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).Ковальчук обошел Мозякина и стал лучшим бомбардиром КХЛФорвард СКА Илья Ковальчук набрал в матче с «Витязем» 3 (2+1) очка и обошел магнитогорца Сергея Мозякина в рейтинге самых результативных игроков сезона.СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома разгромил подольский «Витязь» со счетом 5:1.Игорь Головков: В матче против СКА моя позиционная ошибка привела к голуЗащитник «Витязя» Игорь Головков поделился мнением об итогах первого периода в матче с петербургским СКА.СКА - «Витязь». Коскинен - в воротах, Херсли впервые сыграет за армейцевТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».Петр Воробьев: От Ковальчука в СКА очень многое зависитГлавный тренер «СКА-Нева» Петр Воробьев поделился впечатлениями от работы с главной командой питерских армейцев.Лаурис Дарзиньш: Если просто сидеть и смотреть в таблицу – ничего не поменяетсяНападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

СКА
СКАкалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Вячеслав Войнов
Вячеслав Войноввсе новости
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости

Cпецпредложение