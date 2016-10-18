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Ласина Траоре: Чтобы обыграть «Монако», придется много бегать

Елена Корсунская
Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов с «Монако». 

«В первую очередь хотел бы обратить внимание на индивидуальные качества многих футболистов. Практически на каждой позиции у них очень сильные игроки. Если коротко, то скажу так: чтобы обыграть «Монако», придется много бегать. Я считаю, что настоящий лидер коллектива - Бернарду. Он очень разнообразен в своей игре, на нем команда часто выезжает, - цитирует Траоре твиттер ЦСКА.  

Напомним, что матч армейцев с «Монако» состоится сегодня в 21:45 мск. После двух туров ЦСКА занимает последнее место в группе E, «Монако» лидирует в турнирной таблице. 

Матч

ЦСКА - Монако

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Монако»?

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