Александр Медведев: Изучаем возможность пригласить Шарапову на турнир в Петербурге

Гендиректор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о возможном приглашении на турнир Марии Шараповой.

- Вы говорили, что неплохо было бы устроить дуэль Шараповой и Уильямс в Петербурге, но Марии, к сожалению, не так сильно сократили срок.

- Не хочется развивать теорию заговора, но то, что дисквалификацию сократили не на год, а на 9 месяцев… Я не знаю, по каким критериям принималось это решение. Но так получилось, что у нас она сыграть не сможет, у нее получится выступить только на «Ролан Гаррос» почти без подготовки. Это очень обидно. Но по крайней мере одна из сестер Уильямс приедет!

- Нет ли желания пригласить Шарапову на турнир, например, для выставочного матча?

- Есть ограничения, если проводить его в рамках турнира. Но если выводить за скобки турнира… Мы изучаем, что можно сделать, - сказал Медведев корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

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