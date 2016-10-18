Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Монако (мол)
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Хоккей  Сибирь- : -СКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Медведев: Изучаем возможность пригласить Шарапову на турнир в Петербурге

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Гендиректор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о возможном приглашении на турнир Марии Шараповой.

- Вы говорили, что неплохо было бы устроить дуэль Шараповой и Уильямс в Петербурге, но Марии, к сожалению, не так сильно сократили срок.
- Не хочется развивать теорию заговора, но то, что дисквалификацию сократили не на год, а на 9 месяцев… Я не знаю, по каким критериям принималось это решение. Но так получилось, что у нас она сыграть не сможет, у нее получится выступить только на «Ролан Гаррос» почти без подготовки. Это очень обидно. Но по крайней мере одна из сестер Уильямс приедет!

- Нет ли желания пригласить Шарапову на турнир, например, для выставочного матча?
- Есть ограничения, если проводить его в рамках турнира. Но если выводить за скобки турнира… Мы изучаем, что можно сделать, - сказал Медведев корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Полную версию интервью с Медведевым можно прочитать здесь

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Гендиректор теннисных SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев – об успехах мужского турнира и звездах будущего женского.Утренняя повестка: Де Хеа, Касаткина и советы постороннегоУтренняя повестка: Де Хеа, Касаткина и советы постороннегоТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние 12 часовМария Шарапова: Я долго боролась за то, чтобы вернуться в теннис в следующем годуЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, как проходила ее жизнь в период дисквалификации.Мария Шарапова: Все эти семь месяцев я боролась за свое имяРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою дисквалификацию за употребление мельдония.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Александр Медведев: Молодые игроки все чаще «выстреливают» в клубах КХЛЭкс-глава КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о результатах системы МХЛ.Благотворительный турнир с участием Шараповой собрал более 600 тысяч долларовБлаготворительный теннисный турнир в Лас-Вегасе, в котором принимала участие россиянка Мария Шарапова, собрал более 600 тысяч долларов в фонд борьбы со СПИДом, сообщает официальный сайт турнира.Утренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсменУтренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсменТрадиционный ежедневный обзор «Советского спорта»: все самое интересное, что происходило с вечера до утраШарапова приняла участие в благотворительном турниреРоссийская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, приняла участие в благотворительном турнире в Лас-Вегасе.Кузнецова опустилась на восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card ШараповойОргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.Саманта Стосур: Шараповой не стоит рассчитывать на поддержку коллег. Интересно, как ее примут после возвращенияАвстралийская теннисистка Саманта Стосур подвергла критике решение CAS о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификациюБывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.Анна Чакветадзе: Шарапова получит wild card на «Ролан Гаррос»Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что Мария Шарапова наверняка получит wild card на Открытый чемпионат Франции и другие крупные турниры после окончания срока дисквалификации.Виктор Янчук: Шарапова подготовится к «Ролан Гаррос», вопрос в ее психологическом состоянииЗаслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российская теннисистка Мария Шарапова, которая может вновь выступать на турнирах с 27 апреля 2017 года, чисто технически успеет подготовиться к Открытому чемпионату Франции, но ее психологическое состояние оставляет вопросы.ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на 4 года за мельдонийКак сообщается на официальном сайте ITF, в организации не планировали дисквалифицировать российскую теннисистку Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония.Мария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийМария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийНа следующий день после обнародования новости о сокращении срока дисквалификации Мария Шарапова дала сразу несколько интервью.Елена Веснина: Шарапова сможет вернуться на былой уровеньОлимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить дисквалификацию Марии Шараповой на девять месяцев.Пресс-служба турнира WTA в Штутгарте: Были бы рады увидеть возвращение Шараповой на нашем турниреПредставитель пресс-службы турнира WTA в Штутгарте Виктория Вольрапп прокомментировала корреспонденту Spb.Sovsport.ru возможное участие Марии Шараповой в соревновании, которое пройдет с 24 по 30 апреля 2017 года.Адвокат Шараповой: CAS доказал, что решение ITF – абсолютный вымыселАдвокат российской теннисистки Марии Шараповой Джон Хэггерти высказался о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) сократить дисквалификацию Шараповой на девять месяцев.
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Александр Медведев
Александр Медведеввсе новости
St. Petersburg Ladies Trophy-2016
St. Petersburg Ladies Trophy-2016

Cпецпредложение