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Адвокат: Невнимательность Йохауг может стать отягчающим обстоятельством

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  DagbladetКомментарии

Бывшая гандболистка сборной Норвегии Ранди Густад, ставшая адвокатом, высказалась о возможном наказании олимпийской чемпионки Терезы Йохауг.

4 октября стало известно о том, что допинг-тест 28-летней норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. Запрещенное вещество попало в организм Йохауг во внесоревновательный период через защитный крем для губ.

Накануне адвокат лыжницы подтвердил, что на упаковке препарата был предупреждающий знак о содержании допинга.

«Трудно понять, как она все не проверила. Все элитные спортсмены следят за тем, что применяют. Тем более, Йохауг пользовалась кремом в течение нескольких дней.

Ее невнимательность может стать отягчающим обстоятельством. Уже можно говорить о том, что она виновата. И как раз степень вины имеет важное значение для срока наказания», – приводит Dagbladet слова Густад.

Ожидается, что Антидопинговое агентство Норвегии вынесет решение по наказанию Йохауг в течение двух-трех недель.

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