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Евгений Донской: На «Кубке Кремля» был болл-боем у Южного

Елена Корсунская
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Российский теннисист Евгений Донской рассказал, что когда-то был болл-боем у Михаила Южного на «Кубке кремля».

- В детстве я сто раз был на трибунах в качестве болельщика. Я когда маленький ходил смотреть на Марата Сафина и Евгения Кафельникова, на трибунах не было мест, мы сидели на ступеньках в проходе. А еще я в 12 лет был болл-боем. У Миши Южного, когда он на центральном корте играл с чехом Иржи Новаком. Тогда мне казалось, что я никогда в жизни так не заиграю. Хотя, может, и действительно еще не заиграл. 

Помню, когда я только начинал выступать, был очень сильный мандраж — на трибуны приходят друзья, семья, хочется в их присутствии что-то показать. Думаешь — что же такое, не могу выиграть матч, никогда больше не буду здесь выступать. Но последние года три-четыре я уже получаю удовольствие от того, что меня поддерживают, и жду «ВТБ Кубка Кремля» с нетерпением. Домашний турнир — это на самом деле очень приятно, очень нравится здесь играть, - цитирует Донского Sportbox.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» проходит в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября 2016 года. Соперником Евгения Донского в первом круге будет испанец Альберт Рамос-Виньолас.


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