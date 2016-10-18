Александр Боярский: Динамовские фанаты спокойно убрали несколько десятков стюардов и побежали к воронежским

Журналист и радиоведущий Александр Боярский, посетивший матч 17-го тура ФНЛ «Факел» – «Динамо» (2:1), рассказал о столкновении фанатов двух команд.

«На матч лидеров ФНЛ из Москвы приехало около тысячи болельщиков «Динамо». Перед игрой дрались небольшие группировки болельщиков. Градус напряжения повышался в ходе встречи. В какой-то момент динамовские фанаты спокойно убрали несколько десятков стюардов и побежали к воронежским. Последние беспрепятственно выбрались через беговые дорожки, пробрались к ним навстречу. Минуты три-четыре продолжался бой и креслопад, около ста человек схлестнулись врукопашную. Это продолжалось до появления ОМОН.

Воронежская полиция оказалась не готова и сработала просто ужасно. Побоища и креслопада можно было избежать, будь сектор болельщиков «Динамо» огорожен от трибуны хозяев силами ОМОН. После матча задерживали инициаторов и зачинщиков произошедшего. Всего официально объявлено о девяти задержанных, но их было больше. Скорее всего, они получат административные штрафы, потому что не было серьезно пострадавших», – приводит слова Боярского официальный сайт телеканала «360».

Отметим, что КДК РФС проведет расследование беспорядков, которые произошли во время матча в Воронеже. На заседание комитета вызваны представители клубов, руководители служб безопасности «Факела» и «Динамо», а также делегат матча.