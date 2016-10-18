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Александр Боярский: Динамовские фанаты спокойно убрали несколько десятков стюардов и побежали к воронежским

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Журналист и радиоведущий Александр Боярский, посетивший матч 17-го тура ФНЛ «Факел» – «Динамо» (2:1), рассказал о столкновении фанатов двух команд.

«На матч лидеров ФНЛ из Москвы приехало около тысячи болельщиков «Динамо». Перед игрой дрались небольшие группировки болельщиков. Градус напряжения повышался в ходе встречи. В какой-то момент динамовские фанаты спокойно убрали несколько десятков стюардов и побежали к воронежским. Последние беспрепятственно выбрались через беговые дорожки, пробрались к ним навстречу. Минуты три-четыре продолжался бой и креслопад, около ста человек схлестнулись врукопашную. Это продолжалось до появления ОМОН.

Воронежская полиция оказалась не готова и сработала просто ужасно. Побоища и креслопада можно было избежать, будь сектор болельщиков «Динамо» огорожен от трибуны хозяев силами ОМОН. После матча задерживали инициаторов и зачинщиков произошедшего. Всего официально объявлено о девяти задержанных, но их было больше. Скорее всего, они получат административные штрафы, потому что не было серьезно пострадавших», – приводит слова Боярского официальный сайт телеканала «360».

Отметим, что КДК РФС проведет расследование беспорядков, которые произошли во время матча в Воронеже. На заседание комитета вызваны представители клубов, руководители служб безопасности «Факела» и «Динамо», а также делегат матча.

Матч

Факел - Динамо - 2:1 (1:1)

Голы

Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 71 (2:1).

Состав

Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 81), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 89), Панченко, Бечирай, Маркелов

Предупреждения:

Иванов, 57; Шахов, 61 - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 76

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция

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