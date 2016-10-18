Александр Боярский: Динамовские фанаты спокойно убрали несколько десятков стюардов и побежали к воронежским
Журналист и
радиоведущий Александр Боярский, посетивший матч 17-го тура ФНЛ «Факел» – «Динамо»
(2:1), рассказал о столкновении фанатов двух команд.
«На матч лидеров ФНЛ из Москвы приехало около
тысячи болельщиков «Динамо». Перед игрой дрались небольшие группировки
болельщиков. Градус напряжения повышался в ходе встречи. В какой-то
момент динамовские фанаты спокойно убрали несколько десятков стюардов
и побежали к воронежским. Последние беспрепятственно выбрались через
беговые дорожки, пробрались к ним навстречу. Минуты три-четыре продолжался
бой и креслопад, около ста человек схлестнулись врукопашную. Это продолжалось
до появления ОМОН.
Воронежская полиция оказалась не готова и сработала просто ужасно. Побоища и креслопада можно было избежать, будь сектор болельщиков «Динамо» огорожен от трибуны хозяев силами ОМОН. После матча задерживали инициаторов и зачинщиков произошедшего. Всего официально объявлено о девяти задержанных, но их было больше. Скорее всего, они получат административные штрафы, потому что не было серьезно пострадавших», – приводит слова Боярского официальный сайт телеканала «360».
Отметим, что КДК РФС проведет расследование беспорядков, которые произошли во время матча в Воронеже. На заседание комитета вызваны представители клубов, руководители служб безопасности «Факела» и «Динамо», а также делегат матча.
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 71 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 81), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 89), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
Иванов, 57; Шахов, 61 - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 76
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция