Екатерина Макарова: Мы с Весниной очень разные, но всегда понимаем друг друга

Российская теннисистка Екатерина Макарова, выигравшая в паре с Еленой Весниной золото Олимпиады в Рио, рассказала про свой дуэт.

- На самом деле мы с Леной очень разные. Она более эмоциональная, общительная. Я - более тихая, скромная. Но эти качества гармонично сочетаются и в общении, и в игре. Мы хорошо друг друга понимаем и находим общий язык. Умеем прислушиваться друг к другу. Если я лучше вижу ситуацию в матче, я выбираю тактику. Или, наоборот, Лена диктует игру. К тому же мы никогда не давим друг на друга, если что-то не получается. Все мы живые люди. Очень сложно каждый день показывать хороший теннис. Но ведь мы пара. Мы всегда подстрахуем и поддержим друг друга, - цитирует Макарову «Российская газета».

Напомним, что в финальном матче Макарова и Веснина победили швейцарскую пару Мартина Хингис/Тимеа Бачински в двух партиях - 6:4, 6:4. Бронзу на ОИ-2016 завоевали чешки Люси Шафаржова и Барбара Стрыцова, а в одиночном разряде чемпионкой сенсационно стала представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг.