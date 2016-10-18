Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Монако (мол)
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Хоккей  Сибирь- : -СКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Екатерина Макарова: Мы с Весниной очень разные, но всегда понимаем друг друга

Елена Корсунская
Источник:  «Российская газета»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова, выигравшая в паре с Еленой Весниной золото Олимпиады в Рио, рассказала про свой дуэт. 

- На самом деле мы с Леной очень разные. Она более эмоциональная, общительная. Я - более тихая, скромная. Но эти качества гармонично сочетаются и в общении, и в игре. Мы хорошо друг друга понимаем и находим общий язык. Умеем прислушиваться друг к другу. Если я лучше вижу ситуацию в матче, я выбираю тактику. Или, наоборот, Лена диктует игру. К тому же мы никогда не давим друг на друга, если что-то не получается. Все мы живые люди. Очень сложно каждый день показывать хороший теннис. Но ведь мы пара. Мы всегда подстрахуем и поддержим друг друга, - цитирует Макарову «Российская газета».

Напомним, что в финальном матче Макарова и Веснина победили швейцарскую пару Мартина Хингис/Тимеа Бачински в двух партиях - 6:4, 6:4. Бронзу на ОИ-2016 завоевали чешки Люси Шафаржова и Барбара Стрыцова, а в одиночном разряде чемпионкой сенсационно стала представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова вернулась в Топ-10 Чемпионской гонки WTAАмериканская теннисистка Серена Уильямс исключена из Чемпионской гонки WTA. Спортсменка снялась с итогового турнира в Сингапуре из-за травмы плеча.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Кузнецов сыграет с аргентинцем Пельей в первом круге «Кубка Кремля», Веснина – с румынкой БегуСтали известны итоги жеребьевки теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».Кузнецова получила wild-card на «Кубок Кремля»Российской теннисистке Светлане Кузнецовой была предоставлена wild-card для участия в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет с 15 по 23 октября.Макарова и Веснина претендуют на звание лучшего дуэта годаРоссиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова попали в список номинантов на премию WТА «Лучший дуэт года».Веснина вошла в число номинантов на премию «Возвращение года» WTAРоссийская теннисистка Елена Веснина вошла в число претенденток на премию «Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает официальный сайт организации.Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссиянка Елена Веснина проиграла в первом круге теннисного турнира в Тяньцзине (Китай).Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10Победительница турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской гонке WTA.Кузнецова опустилась на восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Елена Веснина: Шарапова сможет вернуться на былой уровеньОлимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить дисквалификацию Марии Шараповой на девять месяцев.Елена Веснина: Шараповой сильно не хватает мировому теннису20-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.Макарова проиграла Агнешке Радваньской во втором круге турнира в ПекинеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине.Кузнецова вошла в Топ-10 Чемпионской гонки WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, поднялась на десятое место в Чемпионской гонке WTA.Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.Макарова не смогла выйти в третий круг турнира в УханеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира в Ухане.Кузнецова по-прежнему замыкает десятку рейтинга WТАНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Веснина стала послом Сочи на ЧМ-2018Российская теннисистка Елена Веснина стала послом Сочи на чемпионате мира 2018 года. Об этом олимпийская чемпионка написала в своем Instagram.Касаткина опустилась на 29-ю строчку рейтинга WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Екатерина Макарова: Мы применяем народные средства, а кто-то может употреблять запрещенные препараты. Была в шоке от такой информацииРоссийская теннисистка Екатерина Макарова рассказала о своей реакции на разоблачения хакеров, взломавших базу данных Всемирного антидопингового агентства.Макарова и Веснина отобрались на Итоговый чемпионат WТА в парном разрядеРоссийский дуэт Екатерина Макарова - Елена Веснина отобрался на Итоговый чемпионат WТА в парном разряде, который пройдет в Сингапуре с 23 по 30 сентября.

Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости

Cпецпредложение