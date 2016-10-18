Шишкин не продлевал контракт с «Локомотивом» в этом сезоне

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин имеет долгосрочное соглашение с клубом, поэтому появившаяся в СМИ информация о том, что он продлил контракт с железнодорожниками, не соответствует действительности.

- Информация о продлении на минувшей неделе контракта Романа Шишкина не соответствует действительности. У Романа долгосрочное соглашение, и оно было подписано значительно раньше, не в этом сезоне. Сейчас футболист сосредоточен исключительно на подготовке к матчу с ЦСКА, - сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Ранее «Известия» сообщили, что Шишкин продлил контракт с «Локомотивом» до лета 2019 года.

Шишкин перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в 2010 году. До этого футболист выступал за «Спартак». Всего в составе красно-зеленых российский защитник провел 179 матчей в различных турнирах, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

За сборную России Роман Шишкин дебютировал в марте 2007 года. С тех пор он принял участие в 12 матчах национальной команды.