Питер ДеБур: В матче с «Рейнджерс» мы получили то, что заслужили
Главный тренер «Сан-Хосе»
Питер ДеБур подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:7).
«Мы получили то, что заслужили. Нам нужно уметь выигрывать разными способами. Было бы здорово набрать очки и продолжить победную серию. Но я думаю, победила команда, которая старалась больше. Так и должно быть», – приводит слова ДеБура официальный сайт НХЛ.
Напомним, в первых двух матчах сезона «Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» (2:1) и «Коламбус» (3:2).
В ночь на среду «Сан-Хосе» сыграет с другой командой из Нью-Йорка – «Айлендерс».
Матч
Рейнджерс - Сан-Хосе - 7:4 (1:1, 2:0, 4:3)
Голы:
Стаал (Зукарелло, Степан), 12:06 (1:0). Кутюр (Торнтон, Павелски), 19:02 (1:1 - бол.). Нэш (Макдона, Крейдер), 24:15 (2:1). Крейдер (Раанта, Макдона), 30:21 (3:1 - бол.). Бернс (Павелски, Мартин), 49:13 (3:2). Хэйс (Миллер, Фаст), 52:16 (4:2). Весей (Зукарелло, Степан), 52:37 (5:2). Бернс (Павелски), 53:57 (5:3). Павелски (Бернс, Гертль), 55:31 (5:4). Зукарелло 58:24 (6:4 - п.в.). Грабнер 59:53 (7:4 - п.в.).
Место и дата
18 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция