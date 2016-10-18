Питер ДеБур: В матче с «Рейнджерс» мы получили то, что заслужили

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер ДеБур подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:7).

«Мы получили то, что заслужили. Нам нужно уметь выигрывать разными способами. Было бы здорово набрать очки и продолжить победную серию. Но я думаю, победила команда, которая старалась больше. Так и должно быть», – приводит слова ДеБура официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первых двух матчах сезона «Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» (2:1) и «Коламбус» (3:2).

В ночь на среду «Сан-Хосе» сыграет с другой командой из Нью-Йорка – «Айлендерс».