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Team NP выиграла американскую квалификацию к The Summit 6

Дмитрий Галкин
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Канадский коллектив Team NP выиграл американскую квалификацию к турниру The Summit 6 по Dota 2.

В финале квалификации Team NP победила compLexity Gaming со счетом 3:2. Квалификации также пройдут в Китае и Европе.

Прямые инвайты получили команды Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses и OG. Победителем квалификации в Юго-Восточной Азии стал коллектив Faceless.

Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

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