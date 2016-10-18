Team NP выиграла американскую квалификацию к The Summit 6
Канадский коллектив Team NP выиграл американскую квалификацию к турниру The Summit 6 по Dota 2.
В финале квалификации Team NP победила compLexity Gaming со счетом 3:2. Квалификации также пройдут в Китае и Европе.
Прямые инвайты получили команды Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses и OG. Победителем квалификации в Юго-Восточной Азии стал коллектив Faceless.
Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически