Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Монако (мол)
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Хоккей  Сибирь- : -СКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ален Виньо: Мы знали, что в гостях «Сан-Хосе» будет идти вперед

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:4).

«Сан-Хосе» – финалист Кубка Стэнли. В прошлом сезоне они входили в число лучших гостевых команд. Мы знали, что они будут идти вперед, что сделало игру захватывающей.

К сожалению, в третьем периоде они создали несколько хороших возможностей, но во всем остальном мы показали убедительную игру», – приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.

Эта победа стала для «Рейнджерс» второй в трех матчах сезона. В ночь на четверг команда сыграет дома с «Детройтом».

Матч

Рейнджерс - Сан-Хосе - 7:4 (1:1, 2:0, 4:3)

Голы:

Стаал (Зукарелло, Степан), 12:06 (1:0). Кутюр (Торнтон, Павелски), 19:02 (1:1 - бол.). Нэш (Макдона, Крейдер), 24:15 (2:1). Крейдер (Раанта, Макдона), 30:21 (3:1 - бол.). Бернс (Павелски, Мартин), 49:13 (3:2). Хэйс (Миллер, Фаст), 52:16 (4:2). Весей (Зукарелло, Степан), 52:37 (5:2). Бернс (Павелски), 53:57 (5:3). Павелски (Бернс, Гертль), 55:31 (5:4). Зукарелло 58:24 (6:4 - п.в.). Грабнер 59:53 (7:4 - п.в.).

Место и дата

18 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Питер ДеБур: В матче с «Рейнджерс» мы получили то, что заслужилиГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер ДеБур подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:7).Стоп, а почему отменили гол Малкина в ворота «Колорадо»?! 5 гвоздей НХЛ (видео)Стоп, а почему отменили гол Малкина в ворота «Колорадо»?! 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.НХЛ. «Питтсбург» уступил «Колорадо», «Рейнджерс» переиграл «Сан-Хосе» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Пас Бурмистрова не помог «Виннипегу» в матче с «Бостоном»Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Бостону».«Детройт» обыграл «Оттаву», Грин оформил хет-трикХоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Оттаву».«Колорадо» дожал «Питтсбург», Тютин и Григоренко отдали по голевому пасуХоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме проиграли «Колорадо».«Сан-Хосе» на выезде уступил «Рейнджерс»Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Сан-Хосе».Макдэвид, Мэттьюз и Луонго - лучшие игроки первой недели регулярного чемпионата НХЛ19-летний капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан лучшим игроком первой недели регулярного чемпионата НХЛ.Никита Зайцев: То, что проходило в КХЛ, в НХЛ уже не пройдетЗащитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился впечатлениями от старта сезона в НХЛ.Все допинг-пробы участников Кубка мира-2016 оказались отрицательнымиДопинг-пробы всех хоккеистов, выступавших на Кубке мира по хоккею в Торонто, оказались отрицательными.«Семья две недели ездила по России на поезде». Экс-вратарь сборной Канады в КХЛ«Семья две недели ездила по России на поезде». Экс-вратарь сборной Канады в КХЛГолкипер минского «Динамо» Бен Скривенс приехал из НХЛ, набрал в КХЛ два очка за матч и уже почти выучил русский алфавит.«Скандал в Канаде – игроки решили отменить себе выходной!» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Скандал в Канаде – игроки решили отменить себе выходной!» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Ванкувер» обыграл «Каролину», уступая 0:3«Ванкувер» дома взял верх над «Каролиной» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате НХЛ.Виталий Прохоров: Уверен, Радулов станет одним из лидеров «Монреаля»Олимпийский чемпион, бывший форвард «Сент-Луиса» Виталий Прохоров считает, что у российского нападающего Александра Радулова отличные перспективы в «Монреале».Четыре очка О'Райлли помогли «Баффало» обыграть «Эдмонтон»«Эдмонтон» дома уступил «Баффало» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.«Айлендес» в овертайме одолел «Анахайм», Кулемин очков не набрал«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Анахайм» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.Владимир Лутченко: Бучневичу нужно добавлять в английском, в НХЛ не любят молчаливыхДвукратный олимпийский чемпион, скаут «Рейнджерс» Владимир Лутченко объяснил, что необходимо форварду Павлу Бучневичу, чтобы закрепиться в клубе из Нью-Йорка.Сергей Бобровский: У меня нет выбора, сколько отражать бросков: 20, 30 или 40Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался о своей игре после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3).Андрей Василевский: В первом периоде пропустили после двух рикошетов, но потом проделали хорошую работуГолкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский рассказал о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).Антон Худобин: После трех голов я был расстроен, но потом нашел свою игруГолкипер «Бостона» Антон Худобин прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:4).

Рейнджерс
Рейнджерскалендарьстатистика
Сан-Хосе
Сан-Хосекалендарьстатистика
Ален Виньо
Ален Виньовсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение