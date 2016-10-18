Ален Виньо: Мы знали, что в гостях «Сан-Хосе» будет идти вперед
Главный тренер «Рейнджерс»
Ален Виньо оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе»
(7:4).
«Сан-Хосе» – финалист Кубка Стэнли. В прошлом сезоне они входили в число лучших гостевых команд. Мы знали, что они будут идти вперед, что сделало игру захватывающей.
К сожалению, в третьем периоде они создали несколько хороших возможностей, но во всем остальном мы показали убедительную игру», – приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.
Эта победа стала для «Рейнджерс» второй в трех матчах сезона. В ночь на четверг команда сыграет дома с «Детройтом».
Матч
Рейнджерс - Сан-Хосе - 7:4 (1:1, 2:0, 4:3)
Голы:
Стаал (Зукарелло, Степан), 12:06 (1:0). Кутюр (Торнтон, Павелски), 19:02 (1:1 - бол.). Нэш (Макдона, Крейдер), 24:15 (2:1). Крейдер (Раанта, Макдона), 30:21 (3:1 - бол.). Бернс (Павелски, Мартин), 49:13 (3:2). Хэйс (Миллер, Фаст), 52:16 (4:2). Весей (Зукарелло, Степан), 52:37 (5:2). Бернс (Павелски), 53:57 (5:3). Павелски (Бернс, Гертль), 55:31 (5:4). Зукарелло 58:24 (6:4 - п.в.). Грабнер 59:53 (7:4 - п.в.).
Место и дата
18 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция