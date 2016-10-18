Ален Виньо: Мы знали, что в гостях «Сан-Хосе» будет идти вперед

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:4).

«Сан-Хосе» – финалист Кубка Стэнли. В прошлом сезоне они входили в число лучших гостевых команд. Мы знали, что они будут идти вперед, что сделало игру захватывающей.

К сожалению, в третьем периоде они создали несколько хороших возможностей, но во всем остальном мы показали убедительную игру», – приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.

Эта победа стала для «Рейнджерс» второй в трех матчах сезона. В ночь на четверг команда сыграет дома с «Детройтом».