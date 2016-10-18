Новичкам необходимо не более 2-3 силовых тренировок в неделю

Людям которые недавно начали заниматься в спортзале, силовые тренировки необходимы не более 2-3 раз в неделю. Так считает большинство спортивных экспертов.

Слишком частые тренировки вредят росту мышц, поскольку повышают уровень стрессового гормона кортизол, а также вызывают перетренированность, характеризующуюся плохим настроением и постоянной усталостью.

Физические упражнения, создающие для мускулатуры тяжелую или необычную нагрузку, часто вызывают специфическую «отложенную» мышечную боль, начинающуюся в период от 12 до 24 часов после тренировки и заканчивающуюся через 24-72 часа .

Рабочий вес выше 90% от одного максимального повторения, либо высокое количество повторов, выполненных даже со средним весом, повышают риск возникновения отложенной мышечной боли, а предварительная разминка и легкая растяжка — понижают.

Таким образом, новичкам лучше не переусердствовать с нагрузками на первых порах. При этом продвинутые тренирующиеся могут заниматься спортом 3-5 раз в неделю, чередуя различные мышечные группы (тренируя мышечную группу не реже, чем раз в четыре дня) и совмещая дни тяжелого силового тренинга с днями активного восстановления.