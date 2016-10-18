Александр Бубнов: Не вижу серьезных причин верить в ЦСКА - «Монако» сейчас в порядке

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако».

- По большому счету для ЦСКА матч с «Монако» - ключевой на данный момент. Победа не гарантирует даже второго места в группе, но оставит определенные шансы остаться в числе команд, претендующих на что-то серьезное. Ничья или поражение означает одно - максимум в этом лигочемпионском сезоне можно побороться хотя бы за третье место и Лигу Европы.

Откровенно говоря, не вижу серьезных причин верить в ЦСКА. «Монако» сейчас в порядке - идет в тройке лидеров во французском чемпионате.

И даже потеря такого форварда, как Фалькао - не сильно скажется на силе клуба. ЦСКА же как раз испытывает проблемы - не сыграют Роман Еременко и почти наверняка Алан Дзагоев. Потеря сразу двух футболистов, отвечающих за созидательные действия - это критично. Не забываем и про не лучшую форму Ласина Траоре - никак он не начнет стабильно забивать. Выдает хороший матч - и три игры его не видно. Теперь и в состав уже не попадает. Фаворитом матча будет «Монако». Конечно, ЦСКА постарается порадовать своих болельщиков, которые наверняка заполнят стадион. Но еще раз - даже ничья станет неплохим итогом, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч армейцев с «Монако» состоится сегодня в 21:45 мск. После двух туров ЦСКА занимает последнее место в группе E, «Монако» лидирует в турнирной таблице.