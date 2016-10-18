Райан Гиггз: Ван Гала критиковали, когда «МЮ» владел мячом 65% времени, в матче с «Ливерпулем» владение составило 35%

Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз после матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0) высказался об игре команды.

«Все сводится к результату. «Манчестер Юнайтед» владел мячом 35% времени. В прошлом году ван Гала критиковали, когда владение мячом составляло 65%, но мы побеждали.

Когда вы владеете мячом 35% времени, но выигрываете – все довольны. Но когда вы постоянно играете вничью, то болельщики не будут рады», – приводит Sky Sports слова Гиггза.

После восьми туров «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью набрал 14 очков и занимает седьмое место в премьер-лиге. У лидера «Манчестер Сити» на пять очков больше.

В четверг «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Фенербахче» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, с 2014 по 2016 годы Гиггз входил в тренерский штаб Луи ван Гала.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча