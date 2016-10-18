Райан Гиггз: Ван Гала критиковали, когда «МЮ» владел мячом 65% времени, в матче с «Ливерпулем» владение составило 35%
Бывший игрок и тренер
«Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз после матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем»
(0:0) высказался об игре команды.
«Все сводится к результату. «Манчестер Юнайтед» владел мячом 35% времени. В прошлом году ван Гала критиковали, когда владение мячом составляло 65%, но мы побеждали.
Когда вы владеете мячом 35% времени, но выигрываете – все довольны. Но когда вы постоянно играете вничью, то болельщики не будут рады», – приводит Sky Sports слова Гиггза.
После восьми туров «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью набрал 14 очков и занимает седьмое место в премьер-лиге. У лидера «Манчестер Сити» на пять очков больше.
В четверг «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Фенербахче» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, с 2014 по 2016 годы Гиггз входил в тренерский штаб Луи ван Гала.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция