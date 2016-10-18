Вице-президент Вадим Васильев: «Монако» будет биться с ЦСКА за весь чемпионат Франции

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

- Для меня этот матч особенный и имеет даже большее значение, чем встреча с петербургским «Зенитом» два года назад. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы. Не стоит забывать и о коэффициентах УЕФА, где Россия идет в рейтинге чуть позади Франции. Мы должны это учитывать, потому что это дорогого стоит, мы будем защищать интересы клуба и всего французского чемпионата, - цитирует Васильева официальный сайт «Монако».

Напомним, что матч армейцев с «Монако» состоится сегодня в 21:45 мск. После двух туров ЦСКА занимает последнее место в группе E, «Монако» лидирует в турнирной таблице.