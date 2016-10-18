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Ярно Коскиранта: Травма Салака - серьезная потеря для «Сибири»

Сергей Разин
Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

- Насколько сложной будет сегодняшняя игра?
- Здесь в Новосибирске, матч, конечно, будет тяжелым. Хозяева очень хорошо играют в первом периоде, нам нужно быть к этому готовыми.

- Салак выбыл до конца сезона. Большая ли это проблема для «Сибири»?
- Не думаю, что для нас это так важно, а вот для «Сибири» это серьезная потеря. Надеюсь, у них есть достойная замена.

- Игры в Новосибирске для вас до сих пор особенные?
- Определенно. Я ведь отыграл здесь два года, жил с этими ребятами.

- СКА лидирует в чемпионате. Не давит ли груз ответственности?
- Абсолютно не давит. Не важно, на каком месте в таблице мы находимся, потому что каждая команда настраивается на нас по-особому, - приводит слова Коскиранты официальный сайт СКА.

Напомним, петербуржцы после 22 матчей в регулярном чемпионате КХЛ с 54 очками занимает первое место в Западной конференции. Новосибирцы с 31 очком расположились на пятой строчке на Востоке.

Матч между «Сибирью» и СКА пройдет 18 октября в Новосибирске и начнется в 15:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Сибирь - СКА

Место и дата

18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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