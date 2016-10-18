На стадионе на Крестовском острове прошло совещание по подготовке Петербурга к ЧМ-2018

17 октября на строящемся стадионе на Крестовском острове состоялось совещание по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

В мероприятии приняли участие представители Минспорта России, МВД и ФСБ России, оргкомитета «Россия-2018», консультант ФИФА по строительству стадионов и инфраструктуре Чарльз Ботта, а также представители «Зенита».

На совещании вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что 25 декабря стадион будет введен в эксплуатацию.

Напомним, в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.