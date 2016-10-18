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Джейми Каррагер: Для «Манчестер Юнайтед» важнее титулы, чем игра команды

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Эксперт Sky Sports, бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью после матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).

«Игра «Манчестер Юнайтед» стала неожиданной для меня, а особенно то, как они защищались во втором тайме. С другой стороны, это предсказуемо для команд Жозе Моуринью.

Не думаю, что в мировом футболе есть тренер, который лучше Моуринью, умеет нейтрализовать соперника. Никто не сможет поменять Моуринью. Руководству и болельщикам придется примириться с этим. Он выиграл два еврокубка и титулы по всему миру и делал это своим путем.

Иногда он будет сушить игру и просто сводить на нет усилия соперника. Возможно, это не то, как должен играть «Манчестер Юнайтед». Но для клуба важнее снова начать выигрывать трофеи и побороться за чемпионский титул, чем то, в какой футбол играет команда», – приводит Sky Sports слова Каррагера.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в премьер-лиге, набрав 14 очков в восьми матчах. В следующем туре Моуринью сыграет со своей бывшей командой – «Челси». Матч пройдет 23 октября на «Олд Траффорд».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)

Предупреждения:

нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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