Джейми Каррагер: Для «Манчестер Юнайтед» важнее титулы, чем игра команды
Эксперт Sky Sports, бывший
защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру «Манчестер Юнайтед» под
руководством Жозе Моуринью после матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем»
(0:0).
«Игра «Манчестер Юнайтед» стала неожиданной для меня, а особенно то, как они защищались во втором тайме. С другой стороны, это предсказуемо для команд Жозе Моуринью.
Не думаю, что в мировом футболе есть тренер, который лучше Моуринью, умеет нейтрализовать соперника. Никто не сможет поменять Моуринью. Руководству и болельщикам придется примириться с этим. Он выиграл два еврокубка и титулы по всему миру и делал это своим путем.
Иногда он будет сушить игру и просто сводить на нет усилия соперника. Возможно, это не то, как должен играть «Манчестер Юнайтед». Но для клуба важнее снова начать выигрывать трофеи и побороться за чемпионский титул, чем то, в какой футбол играет команда», – приводит Sky Sports слова Каррагера.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в премьер-лиге, набрав 14 очков в восьми матчах. В следующем туре Моуринью сыграет со своей бывшей командой – «Челси». Матч пройдет 23 октября на «Олд Траффорд».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция