Джейми Каррагер: Для «Манчестер Юнайтед» важнее титулы, чем игра команды

Эксперт Sky Sports, бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью после матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).

«Игра «Манчестер Юнайтед» стала неожиданной для меня, а особенно то, как они защищались во втором тайме. С другой стороны, это предсказуемо для команд Жозе Моуринью.

Не думаю, что в мировом футболе есть тренер, который лучше Моуринью, умеет нейтрализовать соперника. Никто не сможет поменять Моуринью. Руководству и болельщикам придется примириться с этим. Он выиграл два еврокубка и титулы по всему миру и делал это своим путем.

Иногда он будет сушить игру и просто сводить на нет усилия соперника. Возможно, это не то, как должен играть «Манчестер Юнайтед». Но для клуба важнее снова начать выигрывать трофеи и побороться за чемпионский титул, чем то, в какой футбол играет команда», – приводит Sky Sports слова Каррагера.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в премьер-лиге, набрав 14 очков в восьми матчах. В следующем туре Моуринью сыграет со своей бывшей командой – «Челси». Матч пройдет 23 октября на «Олд Траффорд».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»