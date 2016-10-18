Компания «Агроком» отказалась сотрудничать с «Ростовом»

Компания «Группа Агроком» прекратила сотрудничество с футбольным клубом «Ростов».

Ранее глава компании Иван Саввиди сообщил, что больше не намерен сотрудничать с ростовским клубом, однако окончательное решение будет принято на совете директоров.

- Мы приняли непростое, но абсолютно обоснованное решение, - прокомментировал ситуацию ТАСС генеральный директор компании Сергей Сапотницкий. - На протяжении длительного времени мы наблюдали за тем, что происходит в клубе, помогали ему и с позиций спонсора, и как партнер, который мог найти выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций. Но последние события показывают, что несмотря на все предпринимаемые действия, проблемы в клубе усугубляются; в первую очередь это касается финансовой дисциплины. Мы, как компания, в которой работает около 20 тысяч человек, не можем и не хотим разделять ответственность за то, что там происходит.

«Группа Агроком» и «Ростов» подписали спонсорский контракт в августе 2015 года на пять лет. Соглашение предполагает помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть из которых ростовчане потратили уже в прошлом году.