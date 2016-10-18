Роналду пригласил Риксена на матч «Реал» - «Легия»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пригласил посетить домашний матч мадридцев экс-футболиста Фернандо Риксена, сообщает AS.

Роналду пригласил бывшего полузащитника «Зенита» Риксена, страдающего боковым амиотрофическим склерозом, на матч Лиги чемпионов против польской «Легии».

Напомним, Риксен в 2013 году заявил, что ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз - болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение верхних и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Голландец выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, выиграв с петербуржцами Кубок и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом России.

Матч между «Реалом» и «Легией» пройдет 18 октября в Мадриде и начнется в 21:45.