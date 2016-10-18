Брюно Женезьо: В матче с «Ювентусом» не все будет зависеть от Фекира и Ляказетта

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо рассказал об ожиданиях перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Победа над «Ювентусом» может придать нам импульс и для успешного выступления в чемпионате Франции. Мы все понимаем, что должны прибавлять. Нам нужно снова показывать футбол высокого качества. Наша игра не будет зависеть только от взаимодействия Набиля Фекира и Александра Ляказетта. Алекс пропустил пять недель, так что сейчас ему не хватает игровой практики.

Нам нужно играть дисциплинированно после потерь мяча. Это важно в матче с командой, которая очень здорово обороняется и владеет мячом. А единственный способ получения удовольствия от футбола высокого уровня – это победы», – приводит слова Женезьо официальный сайт УЕФА.

После двух туров «Лион» занимает третье место в группе H, отставая на одно очко от «Ювентуса» и «Севильи».

Напомним, матч «Лион» – «Ювентус» пройдет 18 октября на «Стад де Лион». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча