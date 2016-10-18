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Акинфеев возглавил медиарейтинг футболистов сборной России за сентябрь

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял первое место в медиарейтинге наиболее публичных игроков сборной России по итогам сентября, подготовленном компанией «Медиалогия» для «Р-Спорт».

Второе место в рейтинге занял нападающий «Краснодара» Федор Смолов, а замкнул тройку форвард «Зенита» Артем Дзюба. 

1. Игорь Акинфеев - 10933,49 (медиаиндекс);

2. Федор Смолов - 9911,66;

3. Артем Дзюба - 9010,11;

4. Алан Дзагоев - 7571,25;

5. Иван Новосельцев - 7 556,77.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 33 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Данные основываются на количестве сообщений в российских СМИ, период исследования - до 17 октября 2016 года. 

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