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KeSPA закрыла старейшую лигу StarCraft ProLeague

Дмитрий Галкин
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Корейская ассоциация профессиональных игроков (KeSPA) объявила о закрытии StarCraft ProLeague.

Основными причинами закрытия лиги считается сокращение числа команд Proleague, трудности обеспечения спонсоров лиги и проблема договорных матчей. Также пять команд лиги закроют свои составы. KeSPA будет искать способы поддержки про-геймеров, которые будут соревноваться в WCS Global Finals в ноябре текущего года, а также расширения StarCraft KeSPA Cup для местных игроков. 

Первый турнир StarCraft ProLeague прошел в марте 2003 года и стал первой лигой по StarCraft в киберспорте. Лига существовала 14 сезонов и считается самой продолжительной лигой в мире.

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