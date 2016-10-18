Зинедин Зидан: «Реал» и «Легия» – это равное противостояние

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Легией».

«Для меня это равное противостояние. Нам нужно очень хорошо подготовиться к матчу, сосредоточиться на работе и постараться создавать трудности для соперника с первой до последней минуты. Голы являются результатом большой работы с самого начала игры.

Самое важное – это три очка. Нам нужно думать о себе, а не о том, что делает соперник. Как всегда, будем упорно работать, чтобы добиться результата. Я доволен тем, как трудятся игроки. Конечно, я был доволен после матча с «Бетисом». Мы провели отличную игру от начала до конца. Теперь новый день и новый матч», – приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, после двух туров в группе F у «Реала» и «Боруссии» по четыре очка, а «Легия» оба своих матча проиграла.

Матч «Реал» – «Легия» пройдет 18 октября на «Сантьяго Бернабеу». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча