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«Реал» договорился о продлении контракта с Модричем до 2020 года

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Реал»Комментарии

«Реал» достиг договоренности по поводу нового контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2020 года. Специальная пресс-конференция по этому поводу состоится 19 октября. 

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года. В составе «сливочных» полузащитник сборной Хорватии дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по разу Кубок Испании, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. 

В текущем сезоне Модрич провел за «Реал» четыре матча в примере и забил один мяч.  

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