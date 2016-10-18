«Реал» договорился о продлении контракта с Модричем до 2020 года

«Реал» достиг договоренности по поводу нового контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2020 года. Специальная пресс-конференция по этому поводу состоится 19 октября.

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года. В составе «сливочных» полузащитник сборной Хорватии дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по разу Кубок Испании, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Модрич провел за «Реал» четыре матча в примере и забил один мяч.