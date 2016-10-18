Кросби провел индивидуальную раскатку
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби вышел на лед в день матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо»
(3:4). 29-летний капитан «пингвинов» провел раскатку отдельно от команды.
Напомним, Кросби восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил перед сезоном.
Ранее канадец уже тренировался с командой, но для него занятие было бесконтактным.
Без своего капитана «Питтсбург» одержал две победы в трех стартовых матчах сезона. Сроки возвращения Кросби на лед не называются.
Добавим, что в сентябре Кросби стал победителем Кубка мира в составе сборной Канады.
Матч
Питтсбург - Колорадо - 3:4 О.Т. (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Кессел (Летанг, Бонино), 8:57 (1:0 - бол.). Каллен (Куниц, Шири), 9:33 (2:0). Игинла (Бэрри, Маккиннон), 16:27 (2:1 - бол.). Виркош (Тютин, Бурк Р.), 17:50 (2:2). Дэйли (Каллен, Шульц), 49:12 (3:2 - бол.). Ландеског (Джонсон, Григоренко), 53:28 (3:3 - бол.). Ландеског (Джонсон, Маккиннон), 60:22 (3:4).
Место и дата
18 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция