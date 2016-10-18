Кросби провел индивидуальную раскатку

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на лед в день матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:4). 29-летний капитан «пингвинов» провел раскатку отдельно от команды.

Напомним, Кросби восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил перед сезоном.

Ранее канадец уже тренировался с командой, но для него занятие было бесконтактным.

Без своего капитана «Питтсбург» одержал две победы в трех стартовых матчах сезона. Сроки возвращения Кросби на лед не называются.

Добавим, что в сентябре Кросби стал победителем Кубка мира в составе сборной Канады.