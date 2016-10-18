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Рогер Шмидт: «Тоттенхэм» снова будет бороться за чемпионский титул в Англии

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» отметил прогресс «шпор».

«Тоттенхэм» показывает отличный футбол, в клубе чудесная атмосфера. Невооруженным глазом видно, как «Тоттенхэм» прибавил во всех аспектах игры. Несомненно в этом сезоне они снова будут бороться в премьер-лиге за чемпионский титул.

Мне повезло один сезон тренировать Сон Хын Мина. Дебютный год в Лондоне получился для него не идеальным, но сейчас он демонстрирует высокий потенциал. Надеюсь, он продолжит в том же духе, но только не во вторник вечером», – приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

Напомним, в двух стартовых матчах «Байер» дважды сыграл вничью и занимает третье место в группе E, опережая на одно очко ЦСКА. «Тоттенхэм» идет вторым с тремя очками.

Матч «Байер» – «Тоттенхэм» пройдет 18 октября на «БайАрене» в Леверкузене. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Байер - Тоттенхэм

Место и дата

18 октября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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