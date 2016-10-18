Маурисио Почеттино: Если хотим выйти в плей-офф, надо во что бы то ни стало победить «Байер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что в двух матчах Лиги чемпионов с «Байером» его команда рассчитывает набрать шесть очков.

«Если мы хотим выйти в следующий раунд, надо во что бы то ни стало взять три очка. Хотим выиграть завтра, а через две недели – повторить на «Уэмбли». Я уважаю Рогера Шмидта, мне нравится, как играет «Байер». Обе команды действуют интенсивно, всегда стремятся атаковать. Будет интересный матч.

Мы еще ждем результатов обследования Алдервейрелда, но вряд ли там что-то серьезное. Подождем и увидим. Все остальные здоровы. Очень важно иметь гибкий состав, а не только полагаться на 11 основных игроков. Все борются за место в составе, и если мы сохраним такой подход, то сможем достичь поставленных целей в этом сезоне», – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, «шпоры» занимают второе место в группе E, отставая на одно очко от «Монако» и опережая на одно очко «Байер». Чемпион России ЦСКА замыкает четверку с одним очком.

Матч «Байер» – «Тоттенхэм» пройдет 18 октября на «БайАрене» в Леверкузене. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча