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Около ста болельщиков встретили «Атлетико» в Ростове-на-Дону

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Приезд «Атлетико» в Ростов-на-Дону вызвал большой ажиотаж.

По прилете в южный город, «Атлетико» встречали около сотни местных поклонников, которые встретили команду бурными овациями.

Стоит отметить, что нападающий мадридцев Фернандо Торрес раздал автографы всем желающим.

Напомним, что матч «Ростов» - «Атлетико» состоится завтра в 21:45.

Матч

Ростов - Атлетико

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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