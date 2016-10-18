Около ста болельщиков встретили «Атлетико» в Ростове-на-Дону
Приезд «Атлетико» в Ростов-на-Дону вызвал большой ажиотаж.
По прилете в южный город, «Атлетико» встречали около сотни местных поклонников, которые встретили команду бурными овациями.
Стоит отметить, что нападающий мадридцев Фернандо Торрес раздал автографы всем желающим.Напомним, что матч «Ростов» - «Атлетико» состоится завтра в 21:45.
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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