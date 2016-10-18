Денис Глушаков: Какой смысл убирать Карреру?
Полузащитник «Спартака»
Денис Глушаков рассказал, как в команде отреагировали на публикации в СМИ о
возможной отставке главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Мы понимали, что все это слухи. Написали, что Карреру уволят, или еще что-то… Вообще об этом не говорил никто, так, посмеялись, потому что некоторые издания реально пишут бред. Смысл убирать тренера, даже логический? Три поражения – и что дальше? Всякое бывает, надо доказывать следующими играми.
Думаю, мы доказали, и руководство поддержало на все сто процентов нашего главного тренера. Сейчас еще будет зимняя пауза, и, чувствую, будет очень серьезная подготовка в физическом плане к мартовским играм», – сказал Глушаков в «Специальном интервью» на телеканале «Россия 24».
Напомним, после десяти туров «Спартак» лидирует в премьер-лиге, набрав 22 очка.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция