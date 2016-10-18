Денис Глушаков: Какой смысл убирать Карреру?

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в команде отреагировали на публикации в СМИ о возможной отставке главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Мы понимали, что все это слухи. Написали, что Карреру уволят, или еще что-то… Вообще об этом не говорил никто, так, посмеялись, потому что некоторые издания реально пишут бред. Смысл убирать тренера, даже логический? Три поражения – и что дальше? Всякое бывает, надо доказывать следующими играми.

Думаю, мы доказали, и руководство поддержало на все сто процентов нашего главного тренера. Сейчас еще будет зимняя пауза, и, чувствую, будет очень серьезная подготовка в физическом плане к мартовским играм», – сказал Глушаков в «Специальном интервью» на телеканале «Россия 24».

Напомним, после десяти туров «Спартак» лидирует в премьер-лиге, набрав 22 очка.